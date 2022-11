COP27 : Des entretiens maroco-espagnols sur le dessalement de l’eau

Le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, ce mercredi à Sharm El-Cheikh, avec la 3e vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera Rodríguez, rapporte un média ibérique.

«La rencontre était importante pour plusieurs raisons, notamment avec la ferme volonté du roi Mohammed VI et du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez pour une nouvelle approche des relations bilatérales entre les deux pays», a déclaré Baraka.

Le ministre marocain a souligné que la «rencontre a été l'occasion de discuter des questions liées principalement au problème de l'eau et de la sécheresse et des mesures conjointes qui peuvent être prises en la matière, ainsi que d'échanger sur les expériences et de travailler à l'élaboration d'une feuille de route pour permettre au Maroc et à l'Espagne de s'adapter aux défis communs posés par le changement climatique».

Baraka a indiqué qu'il a également abordé avec la ministre espagnole «le renforcement de la coopération dans le domaine du dessalement de l'eau, de l'assainissement des eaux usées et le développement de la recherche scientifique dans le domaine lié aux changements climatiques, notamment en ce qui concerne la gestion de l'utilisation rationnelle des ressources en eau».

Ces questions abordées entre les deux parties seront examinées, dans les semaines à venir, afin d'établir une feuille de route pour consolider les relations bilatérales dans ce domaine, a révélé Nizar Baraka.

L’Espagne est une référence mondiale dans les opérations de dessalement, avec 765 unités installées qui produisent plus de 5 millions m³/jour. Parmi celles-ci, 360 sont destinées au dessalement des eaux de mer et 405 sont des stations d'eaux saumâtres.