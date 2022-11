Maroc : La société marocaine Pretty Shoes inaugure une nouvelle unité à Casablanca

L’entreprise spécialisée dans la fabrication et l’exportation de chaussures en cuir, Pretty Shoes, a inauguré, mardi 15 novembre, sa nouvelle unité à Casablanca, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour. Avec un investissement de plus de 26 millions de dirhams, le nouveau site couvre une superficie de 12 000 m² et permettra la création de 800 emplois, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. La réalisation de cette nouvelle unité devra augmenter la capacité de production pour répondre aux différentes demandes.

«En participant au dynamisme économique national, Pretty Shoes, pionnier de la fabrication de chaussures au Maroc, entend renforcer le rôle joué par le secteur privé en tant qu’acteur majeur de l’investissement productif et levier principal de la relance de l’économie nationale», conformément aux orientations royales, a ajouté la même source. Ryad Mezzour s’est félicité de «la concrétisation de cet investissement 100% marocain qui contribuera à la montée en gamme du secteur du cuir». «Outre son offre de produits compétitifs à l'échelle mondiale, ce projet montre une nouvelle fois l’étendue du savoir-faire et de l’expertise de nos professionnels nationaux», a-t-il déclaré.

Après le partenariat avec l’Espagne et l’Italie, Pretty Shoes a par ailleurs conclu un contrat de trois ans avec le groupe espagnol PIKOLINOS, afin de conquérir de nouveaux marchés, comme les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Afrique et le Moyen-Orient. «En dépit de la propagation de la Covid-19 et de ses répercussions sur l’économie, le volume d’affaires n’a cessé d’augmenter entre 2019 et 2022, grâce aux encouragements continus du ministère de l’Industrie et du commerce», indique la firme marocaine. Son chiffre devrait atteindre plus de 250 millions de dirhams, d’ici la fin 2022, soit une augmentation atteignant jusqu’à 80%.