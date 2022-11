De fortes pluies sont attendues mercredi au nord du royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies oscillant entre 20 et 40 mm sont prévues mercredi entre 09h00 et 18h00 à Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et M'Diq-Fnideq, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau orange.