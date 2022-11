Belgique : Iquioussen placé en centre fermé pour expulsion

L’imam marocain né en France, Hassan Iquioussen, a été placé en centre fermé pour son expulsion vers le Maroc, faute de titre de séjour pour rester en Belgique. Ce mercredi, la secrétaire d’Etat belge à l’Asile et la migration, Nicole de Moor, a expliqué dans un communiqué que l’homme «n’a pas d’autorisation pour séjourner en Belgique», après qu’il «a perdu son droit de séjour en France». Elle soutient ainsi qu’il «devait retourner dans son pays d’origine».

Selon Nicole de Moor, Iquioussen «ne donne aucun signe qu’il souhaite retourner volontairement». «Nous restons en contact avec la France pour permettre son éloignement», a-t-elle ajouté. La veille, la justice belge a approuvé en appel la requête de refus d’extradition vers la France, qui demande l’imam visé là-bas par un Ordre de quitter le territoire français (OQTF), assorti d’une expulsion définitive. La secrétaire d’Etat a fait valoir qu’il a aussi été décidé que l’homme «ne peut plus être placée en détention provisoire dans l’attente de son extradition vers la France». «En conséquence, cette personne n’a plus à porter de bracelet électronique» et faute de titre de séjour, elle ne peut rester en Belgique, a ajouté la responsable.

Cependant, l’Ordre de quitter le territoire belge aurait comme destination la France, selon l’entourage de l’imam. Réagissant à ce nouveau rebondissement, l’avocate de Hassan Iquioussen, Me Lucile Simon, a rappelé que la procédure pénale de mandat d’arrêt européen a été «jugée illégale». «Qu’à cela ne tienne, l’Office des étrangers belge décide, après s’être entendu avec le Parquet, de remettre M. Iquioussen à la France, empruntant ainsi la voie administrative», s’est-elle indignée. «En résumé : la Belgique envoie un étranger qu’elle estime en séjour illégal dans toute l’Europe… en France. Ou comment le politique essaie de contourner - une fois de plus dans cette affaire - le judiciaire. Purement scandaleux», a ajouté l’avocate.

L’été dernier, Hassan Iquioussen a été visé par un OQTF, assorti d’une mesure d’expulsion définitive vers le Maroc, après avoir été épinglé pour des propos misogynes et antisémites remontant à 2003 et qui n’ont pas fait l’objet de plaintes. Dans un premier temps, la deuxième mesure a été rejetée par le tribunal administratif français. Dès lors, l’imam a quitté le pays de lui-même. Cependant, le Conseil d’Etat a plus tard validé la mesure. Pour le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, la situation correspondrait à une soustraction à la mesure d’éloignement, passible de trois ans de prison dans l’Hexagone.