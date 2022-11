Lesieur Cristal Maroc investit 65MDH dans une nouvelle savonnerie au Sénégal

L’entreprise marocaine Lesieur Cristal et sa filiale sénégalaise Oleosen ont présenté, ce mardi à Dakar, la nouvelle savonnerie d’Oleosen. Une unité industrielle, d’une capacité de production de plus de 30 000 tonnes de savon par an et dédiée à la fabrication de produits d'hygiène corporelle à la marque «La main» (Alkef), qui permettra à la filiale sénégalaise de Lesieur Cristal de diversifier sa production, elle qui dispose déjà d'une usine de raffinage et de conditionnement d'huiles de tables dans la capitale sénégalaise.

Lors d’une conférence de presse, Brahim Laroui, directeur général de Lesieur Cristal, a expliqué que le challenge en 2021 pour l’entreprise marocaine, filiale du groupe français Avril, a été son développement sur le continent. Un effort qui s’est traduit par la «prise de participation majoritaire» dans deux pays, à savoir le Sénégal et la Tunisie. «Le développement de Lesieur Cristal à l'international constitue un des piliers de notre redéploiement stratégique. Au-delà de la production d'huiles qui est notre cœur de métier, nous souhaitons nous développer sur nos autres savoir-faire historiques», a-t-il ajouté. «C’est un développement naturel et indiscutable pour Lesieur Cristal, grâce notamment à l’excellence des relations, notamment économique entre le Maroc et le Sénégal», a-t-il insisté, en assurant que l’entreprise mise, pour les trois prochaines années, sur le développement ouest-africain et nord-africain.

Pour sa part, Cheikh Amadou Fall, actionnaire à Oleosen, a assuré que ce partenariat «illustre la volonté et l’engagement» de Lesieur Cristal de se développer en dehors du Maroc. Désiré Ouedraogo, directeur général d’Oleosen a rappelé, de son côté, que la société sénégalaise est un «acteur confirmé» sur le marché local. L’entreprise a également réalisé une croissance remarquable, a-t-il noté, en estimant qu’appartenir à Lesieur Cristal et au Groupe Avril constitue des «atouts» pour l’entreprise sénégalaise.

Stéphane Yrlès, secrétaire général d'Avril a déclaré que «2012 marque une belle histoire pour le Maroc et l’Afrique», décrivant un «moment important qui concrétise la démarche de développement en Afrique par la création de la valeur locale». «Ce déploiement d'envergure réalisé au Sénégal est un exemple de coopération réussie. C'est une nouvelle concrétisation de nos ambitions communes en Afrique», a-t-il ajouté.

Un investissement de 65 millions de dirhams

Revenant à la nouvelle unité de production, Brahim Laroui, directeur général de Lesieur Cristal, a indiqué que l'ouverture du nouveau site de Dakar permettra à Oleosen de «répondre à la demande en forte croissance du marché sénégalais, mais aussi bénéficier de la position régionale et des atouts logistiques du pays pour pouvoir exporter vers les nouveaux marchés» ciblés par Lesieur Cristal, comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso.

En effet, la nouvelle savonnerie s'étend sur une superficie de 2 500 m2. La nouvelle implantation a permis la création de 115 emplois, au profit des populations de la région de Dakar, alors que le recrutement d'une centaine de personnes supplémentaires est prévu à terme pour répondre aux différents besoins du site.

Les travaux de génie civil pour la construction de l'usine ont été confiés à des entreprises locales. La mise en service a eu lieu en février dernier, alors que l'ensemble représente un investissement de plus de 65 millions de dirhams (6 millions d'euros).

Lors de la conférence de presse, Mustapha Hassini a souligné qu’il s’agit d’une «usine modèle dont les standards dépassent ceux à l’échelle internationale» et qu’elle reste «la seule usine sans aucun rejet liquide» et «la moins énergivore», avec une consommation de -20% d’électricité, -60% d’eau et -15% de vapeur.

La nouvelle savonnerie propose deux gammes de savons (de toilette et de ménage), 4 lignes de conditionnements de savon dur, une capacité de stockage de 600 tonnes de produits finis et dispose d’une chaudière à vapeur d’une capacité de 6 tonnes par heure.

A noter qu’Oleosen dispose également d’une raffinerie capable de traiter 27 000 tonnes par ans, de trois lignes de conditionnement des huiles de tables et d’une unité de production de mayonnaise atteignant 2 400 tonnes par an.