Mondial 2022 : Achraf Hakimi promet que les Lions de l’Atlas feront du mieux pour honorer le Maroc

L’international marocain et l’un des meilleurs latéraux d’Europe, Achraf Hakimi, a souligné que la sélection nationale «fera de son mieux lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour bien honorer le drapeau marocain». «Au Maroc, nous sommes des jeunes qui avons l'ambition de faire de grandes choses ensemble, et nous voulons faire de notre mieux pour notre pays», a affirmé le joueur du PSG, invité mardi à une émission sur la radio espagnole spécialisée dans l’actualité sportive, Radio Marca.

«Notre objectif premier reste logiquement de passer le premier tour et ensuite d'avancer pas à pas», a assuré l’ancien joueur du Real Madrid, se disant heureux de participer à sa deuxième coupe du monde. «C’est toujours spécial. Cette année, après ma première participation en Russie, je pars avec la responsabilité de représenter les espoirs de nombreuses personnes», a-t-il soutenu.

L’international marocain s’est dit «impatient et très ambitieux, après avoir eu l’expérience du premier Mondial». «Nous avons la pression des gens qui nous soutiennent et nous aiment et qui savent ce que nous sommes capables de faire. C’est une motivation», a ajouté Achraf Hakimi.

Le Maroc est logé dans le groupe F de la Coupe du monde Qatar 2022, aux côtés de la Belgique, la Croatie et le Canada.