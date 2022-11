Maroc : Des partis de gauche vont fusionner au sein de la Fédération de gauche

Dernière ligne droite pour la proclamation de la fusion du Parti de l'Avant-Garde démocratique et socialiste (PADS), le Congrès national Ittihadi (CNI) et le mouvement «Al Yassar Al Wahdawi» (Gauche unioniste), composé de dissidents du PSU, au sein de la Fédération de gauche. Les trois instances ont convenu, dimanche à Casablanca, de tenir leur premier congrès le 16, 17 et 18 décembre à Bouznika.

Le conclave fusionnel couronne un processus initié depuis des mois. En mai dernier, les délégués des trois composantes de la Fédération de gauche se sont réunis, à Bouznika, pour mettre en place un comité préparatoire.

Le prochain congrès verra la participation de 1.200 congressistes. Les organisateurs souhaitent inviter environ 200 personnalités de la gauche au Maroc, qui n’appartiennent pas à des formations politiques ou se sont retirées de la vie partisane, avec l’ambition des les intégrer au projet de la Fédération de gauche. La FG compte une seule députée à la Chambre des représentants.

Le Maroc a déjà connu, en 2002, la fusion de partis de gauche au sein de la Gauche socialiste unifiée. Un cadre qui a donné naissance en 2005 au Parti socialiste unifié.