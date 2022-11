Maroc : Le FNUAP célèbre à Rabat le passage à 8 milliards d'habitants

Le bureau du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc a célébré, mardi à la Maternité des Orangers de Rabat, l'atteinte du seuil des 8 milliards de personnes dans le monde. Cet événement coïncide avec la campagne «8 milliards de personnes = 8 milliards d'opportunités» pour permettre à tout un chacun de jouir de ses droits afin de bâtir des sociétés plus durables.

En coopération avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le FNUAP au Maroc a fêté plusieurs naissances qui ont coïncidé avec le 15 novembre, date à laquelle la population mondiale a franchi le cap des 8 milliards d'habitants. L'occasion aussi de réfléchir sur les opportunités qui s'offrent à la population mondiale et les enjeux liés à bon nombre de problématiques démographiques.

«Nous vivons aujourd'hui un événement important : l'atteinte du seuil des 8 milliards par la population mondiale», a indiqué le représentant résident du FNUAP au Maroc, Luis Mora, dans une déclaration à la presse, notant que plusieurs services de maternité ont célébré les nouveaux-nés.

Nous nous réjouissons à @UNFPAMaroc d'avoir lancé aujourd'hui avec le @hcpmaroc la campagne de mobilisation "I am #1of8billion" pour appeler à une action conjointe pour que l’ensemble des #8milliards de personnes puissent jouir de leurs pleins droits pour un monde plus durable. pic.twitter.com/MpNERSovp1 — Luis Mora (@LuisMoraFe) November 15, 2022

Créé en 1969, le FNUAP est une agence onusienne qui œuvre à renforcer les droits pour tous. Il soutient plus de 150 pays dans l'exploitation des données démographiques pour définir des politiques et des programmes visant l'appui des orientations prioritaires en matière de population et de développement.

Le FNUAP opère au Maroc depuis 1975, en partenariat avec le gouvernement, les organisations de la société civile et d'autres agences onusiennes pour réaliser le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable.