Habib El Malki, du Conseil national de la jeunesse au Conseil supérieur de l’éducation

Sur un ton ironique, plusieurs internautes sur les réseaux sociaux ont commenté la nomination de Habib El Malki au poste de président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS). Beaucoup se sont interrogés sur la pénurie de compétences marocaines pour occuper ce poste, notant qu’El Malki avait déjà servi dans plusieurs hautes fonctions de l’éducation, pendant de nombreuses années, sans laisser d’impact positif sur le secteur, qui fait partie de ceux ayant cumulé les échec politiques successifs des gouvernements.

«M. Habib El Malki a une longue expérience dans les postes de présidence», a écrit sarcastiquement l’écrivain et activiste Abdelaziz El Abdi. «Les séniors comme moi se souviennent qu’il a été président du Conseil de la jeunesse et de l’avenir, et de comment ces deux derniers ont été perdus, sous son mandat», a-t-il enchaîné.

Pour sa part, le militant de gauche Khalid El Bakkari s’est demandé «si on a besoin d’un responsable baigné dans le conservatisme et le traditionalisme» au chevet du secteur de l’éducation, «dans toutes ces crises» où l’élite est plus que jamais appelée à «suivre le rythme des derniers développements dans le monde, avoir du courage et n’avoir peur ni de l’ouverture ni du renouveau».

Hier, un communiqué du Cabinet royal a indiqué que le roi Mohammed VI recevait Habib El Malki pour le nommer à la tête du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le souverain a donné ses directives au nouveau président du CSEFRS pour «activer de manière optimale les missions confiées par la Constitution à cette institution dans la promotion de l’école marocaine et l’expression d’opinions sur les politiques publiques, pour l’avenir du Maroc».

Du Conseil national de la jeunesse au Conseil supérieur de l’éducation

Professeur d’économie, Habib El Malki est né le 15 avril 1946 à Bejaâd, dans la province de Khouribga. Dans le champ politique, il se fait connaître à partir des années 1990. Le 12 novembre de la même année, il a été nommé par feu le roi Hassan II secrétaire général du Conseil de la jeunesse et de l’avenir. En 1993, il a été élu pour la première fois député aux couleurs de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) à la Chambre des représentants. Il a été réélu successivement en 1997, 2002, 2007, 2011 et 2016.

Par ailleurs, Habib El Malki est depuis le 19 novembre 1992 membre de l’Académie du royaume du Maroc. En mars 1998, il a été nommé ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche maritime au gouvernement de transition conduit par Abderrahmane El Youssoufi. Il est ensuite nommé en 2002 ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. En 2004, il est devenu ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, jusqu’en 2007.

En 2012, Habib El Malki s’est présenté pour succéder à Abdelwahed Radi en tant que premier secrétaire de l’USFP, mais il a été écarté dès le premier tour, face au premier secrétaire actuel, Driss Lachgar, qui a réussi à gagner la confiance des congressistes. Il a aussi été président du Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée et du Centre marocain de conjoncture.

En plus de ses multiples responsabilités politiques, Habib El Malki a été directeur des deux canards de l’USFP, Al Ittihad Al Ichtiraki en arabe et Libération en français, de 2015 à 2019. En janvier 2017, il a été élu Président de la Chambre des représentants à la majorité, alors même que son parti ne comptait que 20 sièges à la Chambre, en pleine crise de blocage qui a empêché Abdelilah Benkirane de former le gouvernement. Il a occupé ce poste jusqu’aux dernières élections générales, tenues le 8 septembre 2021, après lesquelles Rachid Talbi El Alami lui a succédé.