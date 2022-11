Coupe de l'UNAF U17 : Le Maroc bat l'Egypte et se qualifie pour la CAN 2023

La sélection nationale des moins de 17 ans (U17) de football s'est adjugée son billet pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de la catégorie, en battant lundi l'Egypte 2-1 au stade de Rouiba pour le compte de la troisième et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football, disputée à Alger.

Les coéquipiers de Yacine Amri qui avaient dominé la première mi-temps étaient parvenu à scorer à deux reprises à la septième par le biais de Aymen Ennair, lequel était revenu à la charge peu avant la pause pour signer le doublé (45e+1).

Aymen Amir Abdelaziz avait réussi à réduire le score pour les Pharaons à la 59e. Les protégés de Said Chiba terminent premiers de ce tournoi qualificatif à la CAN Algérie 2023 avec 9 points, en faisant un carton plein à la faveur de leurs trois victoires aux dépens de la Tunisie (2-0), de la Libye (1-0) et de l'Egypte (2-1).

Ils comptent, à l'issue de la cette 3e journée, six points d'avance sur tous les autres sélections en lice ex aequo avec trois points chacune. Dans l'autre match de la journée, la Tunisie a difficilement disposé de la Libye (3-2), sur la pelouse du stade 5 juillet 1962 d'Alger.

Pour rappel, une seule place qualificative était disponible avant ce tournoi puisque l’Algérie est déjà qualifiée d’office dans cette Zone en tant que pays hôte.

Quatre sélections de la zone UNAF, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Egypte, étaient en lice à ce tournoi qui se déroule sous forme de mini-championnat avec l'objectif de décrocher l'unique billet qualificatif pour la phase finale.

Avant le Maroc, huit pays sur douze avaient validé jusque-là leurs billets pour la phase finale de la CAN 2023. Il s'agit de l'Algérie (pays hôte), le Sénégal, le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso, la Somalie et le Soudan du Sud.