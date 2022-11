Mondial 2022 : L'équipe du Maroc fait sa première séance d'entrainement à Doha

La sélection marocaine de football a effectué, lundi soir, sa première séance d'entrainement à Doha, en prévision de sa participation à la Coupe du monde (Qatar 2022).

Cette séance d'entrainement, qui s'est déroulée au stade Abdallah bin Khalifa, a été marquée par la participation de la majorité des joueurs retenus, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Les autres joueurs, engagés avec leurs clubs, vont rejoindre les Lions de l'Atlas ultérieurement.

? الحصة التدريبية الأولى لأسود الأطلس بقطر



First training session of our National Team in Qatar ??#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/aQpgHN00hO