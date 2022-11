Maroc : Le PAM suspend un député ayant critiqué le PLF 2023

Le bureau politique du PAM a décidé, ce soir, de suspendre l’adhésion du député Hicham El Mhajri. Son cas sera examiné prochainement par la commission de discipline pour statuer sur le maintient de son appartenance ou sa radiation des listes du Tracteur.

Une sanction décrétée en riposte aux vives critiques formulées publiquement par le parlementaire, la semaine dernière, contre le projet de la loi de finances (PLF) 2023. Une intervention qui constitue une «flagrante atteinte aux principes, lois et directives du parti en matière d'alliances, et exprime un manque de respect pour l'engagement politique et constitutionnel qui lie notre parti à la majorité», indique la formation dans un communiqué.

Le PAM justifie la suspension d’El Mhajri par sa «responsabilité constitutionnelle, politique et morale» envers ses «partenaires de la majorité gouvernementale» et par son «engagement collectif à respecter la charte de la majorité».

Le député El Mhajri, qui est à son second mandat, est connu pour ses interventions critiques envers l’exécutif Akhannouch. Une liberté de ton qu’il manifeste depuis plus d’une année à la Chambre des représentants, notamment lors des séances des questions orales. Pour rappel, le PAM est membre de l'alliance gouvernementale aux côtés du RNI et du Parti de l'Istiqlal.