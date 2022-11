Le Maroc à la Coupe du monde #6 : Des frères défendent le maillot de l'équipe nationale

Depuis le lancement du premier tournoi en Uruguay en 1930, la Coupe du monde a vu la participation de frères. Le début fut avec les Français Lucien et Jean Laurent, lors du match d'ouverture de la première édition de la Coupe du monde, ayant opposé la France du Mexique. Lors de cette même Coupe du monde, les frères argentins Juan et Mario Evaristo ont mené leur pays à la finale de ce Mondial. L’Argentine a toutefois été battue contre le pays hôte par 4 buts à 2.

Lors de l'édition de 1954, organisée en Suisse, les Allemands Retz et Otmar Walter deviendront les deux premiers frères à remporter la Coupe du monde, après que l'Allemagne a battu la Hongrie par trois buts à deux.

Les versions ultérieures ont vu la participation de nombreux frères avec leurs équipes nationales. Lors du Mondial de 2010 organisé en Afrique du Sud, l'équipe nationale hondurienne a même convoqué trois frères, Wilson, Johnny et Jerry Palacios pour porter le maillot national.

Les frères Merry et Amrabat

Le Maroc n'a pas fait exception, puisque deux frères ont rejoint les Lions de l'Atlas, lors des éditions Mexique 1986 et Russie 2018. Ainsi, les frères Mustafa et Abdelkrim Merry avaient fait partie de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du monde au Mexique en 1986. Abdelkrim Merry avait marqué le troisième but contre le Portugal au premier tour, qui a permis au Maroc d’occuper la tête du groupe aux dépens de l'Angleterre et de Pologne et se qualifier pour le second tour pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique et des pays de la région MENA.

Abdelkrim Merry alias Krimo, a porté le maillot de l'équipe nationale marocaine lors de la finale de la Coupe d'Afrique 1986 en Égypte, marquant un but, et celle de 1988 organisée au Maroc, où il marquera deux buts. Son frère a également participé aux Jeux olympiques d'été de 1984, qui se sont déroulés à Los Angeles, aux États-Unis. L'équipe olympique marocaine a été logée dans le troisième groupe avec les équipes de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Arabie saoudite et du Brésil, mais a été éliminée au premier tour.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les frères Nordin et Sofyan Amrabat ont également porté le maillot de l'équipe nationale. Au cours de la même compétition, l’aîné a été choisi dans l'équipe type pour la phase de groupes, après la bonne performance qu'il a réalisée avec le onze national lors du premier tour.

Lors du premier match du Maroc en Coupe du monde contre l'équipe iranienne, l'entraîneur Hervé Renard a remplacé Nordin par son frère Sofyan à la 76e minute.

Nordin a joué 64 matchs pour l'équipe nationale, a évolué au sein de l'équipe olympique marocaine et a joué dans de nombreux clubs européens, notamment Watford en Angleterre et Malaga en Espagne. Sofyan a commencé, pour sa part, sa carrière avec l'équipe nationale marocaine tôt, puisqu'il a participé à la Coupe du monde U17 qui s'est tenue aux Émirats arabes unis en 2013.

Toutefois, il n’a pas été convoqué, contrairement à son frère, par l'entraîneur Walid Regragui à la Coupe du monde qui s’ouvre, dimanche, au Qatar. Sofyan Amrabat, qui évolue actuellement au poste de milieu de terrain à l'ACF Fiorentina, reste toutefois l’un des principaux joueurs de l'équipe actuelle des Lions de l'Atlas.