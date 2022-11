Royal Air Maroc renforce son offre à destination du marché tunisien

Royal Air Maroc (RAM) a tenu, samedi à Tunis, un workshop avec les agences de voyage tunisiennes, consacré à la présentation des produits et services de la compagnie nationale marocaine. Cette rencontre a été l'occasion de promouvoir le réseau RAM suite au passage à 14 fréquences hebdomadaires entre Casablanca et Tunis opéré depuis le 29 octobre dernier, offrant un large choix aux clients voyageant de/vers Tunis et Casablanca.

Aussi, les clients du marché tunisien se voient offrir de multiples possibilités de connexion vers 16 villes marocaines, 23 dessertes du réseau Afrique, 4 dessertes du réseau Amériques et 6 destinations de la péninsule ibérique et les îles canaries.

En présence de Hassan Benbrahim, Manager à la Direction Maroc, Maghreb, Moyen Orient et Asie et des collaborateurs de la représentation régionale Tunisie de RAM, en plus d'une centaine de partenaires, le représentant régional Tunisie de RAM, Mohammed Issam Mosseddaq a présenté une large panoplie de produits et services innovants offerts par la RAM et a mis l'accent sur les avantages de l'alliance Oneworld. «Cet événement constitue aussi l’occasion de mettre en avant l'adhésion de Royal Air Maroc à la prestigieuse alliance Oneworld effective depuis le 1er avril 2020 et les avantages qu'elle procure aux clients du marché tunisien», a-t-il fait savoir, notant qu’à travers cette alliance, Royal Air Maroc connecte la Tunisie à un réseau extrêmement étendu.

Le responsable a également mis en avant le développement réseau de la compagnie nationale avec notamment l'ouverture de Luanda en Afrique et de 3 dessertes en péninsule ibérique et les îles canaries (Porto, Séville et Tenerife).