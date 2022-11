Diabète : Dar Sukar promet des solutions pour améliorer l'expérience des patients

Les patients atteints de diabète et d’hypertension pourront désormais accéder à de multiples services pour leur suivi au sein d’une seule et même structure, grâce au lancement de Dar Sukar proposant une approche globale à la gestion du diabète de type 2 et de l’hypertension. Créé en 2022, ce nouvel acteur «révolutionne l’accompagnement des patients grâce à un modèle "tout en un" en proposant une prise en charge avec tous les services spécialisés nécessaires aux patients souffrant de ces maladies chroniques (diabétologie, cardiologie, fond d’œil, nutrition, soins infirmiers, éducation thérapeutique, podologie)», indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Pour lever les difficultés et améliorer l'expérience des personnes atteintes de diabète et d’hypertension, Dar Sukar propose ainsi «une solution pratique complète qui soulage le patient : une prise en charge globale en ambulatoire donnant accès à des soins spécialisés en un nombre limité de visites». «L’impact du diabète se fait ressentir également au niveau économique et au sein des entreprises. En effet, le diabète peut réduire la productivité jusqu'à 30 %. Pour cette raison, Dar Sukar met en œuvre des partenariats d'entreprises affiliées, proposant un large éventail d'avantages pour le salarié», poursuit la même source.

Le communiqué rappelle que les maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension sont un facteur majeur d’isolement social dont on ne mesure que trop peu l’ampleur. Elles peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et diminuer considérablement l’espérance de vie du patient. «Avec des tarifs qui sont soigneusement étudiés, Dar Sukar veut promouvoir un espace de proximité pour rompre l’isolement du patient en valorisant l’éducation thérapeutique individuelle et collective du patient, en l’intégrant à une communauté et en célébrant avec lui pas à pas chacune de ses réussites pour améliorer sa santé», ajoute-t-on.

La même source rappelle que «sans contrôle du diabète et de la glycémie, de graves complications apparaissent, réduisant radicalement l’espérance de vie et la qualité de vie des patients». Au Maroc, cette maladie est à l’origine de plus de 12 000 décès par an et de 32 000 décès additionnels à cause des complications.