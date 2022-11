Sahara : La Cité des métiers et des compétences de Laâyoune ouvre ses portes

Après celles de Souss-Massa et de l’Oriental, la Cité des métiers et des compétences (CMC) de Laâyoune-Sakia El Hamra a ouvert ses portes le 7 novembre 2022 aux jeunes stagiaires de la région. Un démarrage qui coïncide avec le 47ème anniversaire de la Marche verte et conforte l’engagement pour le développement et la création de valeur dans les provinces du sud, indique l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), dans un communiqué.

D’une capacité d’accueil globale de 2 000 places pédagogiques par an, la CMC de Laâyoune accueille dès cette année 1 250 stagiaires dont 630 en formation diplômante (première année) et 620 en formation qualifiante. Inscrite dans la dynamique de développement régional, cette CMC apportera une offre de formation diversifiée couvrant 46 filières, dont 70% nouvellement créées, afin de répondre aux besoins évolutifs en compétences liés aux secteurs à fort potentiel d’emploi pour la région, poursuit la même source. Celle-ci rappelle que la CMC de Laâyoune, édifiée sur un terrain de 6 hectares, comprend en plus des structures communes et de la Maison des stagiaires, 6 pôles métiers.

«Les stagiaires de la CMC de Laâyoune bénéficieront de programmes de formation actualisés et développés suivant le nouveau modèle pédagogique de l’OFPPT pensé pour garantir le développement des compétences métiers et des soft skills tout en plaçant l’apprenant au cœur de la démarche d’apprentissage», poursuit-on, décrivant un «nouveau modèle pédagogique, conçu autour de 10 piliers phares» et qui «favorise l’usage de méthodes pédagogiques interactives et de techniques didactiques libératrices d’énergie, renforçant l’autonomie et favorisant l’intelligence collective».

«L’implémentation de ce nouveau modèle pédagogique appelle ainsi le formateur à se positionner en facilitateur, accompagnateur et catalyseur du travail collaboratif», conclut-on.