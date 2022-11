COP27 : L’UE et ses partenaires au Maroc organisent la Semaine de la Diplomatie climatique

Alors que l’impact du changement climatique sur nos modes de vie devient une réalité et au moment où les leaders de la planète sont réunis à la COP 27, l’Union européenne et ses partenaires au Maroc ont annoncé l’organisation, du 14 au 18 novembre 2022, de la Semaine de la Diplomatie climatique. Des rencontres avec les jeunes de plusieurs régions et des échanges de bonnes pratiques sont prévus tout au long de cette semaine, avec pour objectif de favoriser des comportements écoresponsables et durables et d’agir en faveur du climat, indique la Délégation de l’UE à Rabat dans un communiqué.

«La lutte contre le changement climatique est à la fois un engagement de l’UE et de ses Etats membres et une priorité centrale de notre partenariat euro-marocain de prospérité partagée, et encore plus avec le lancement récent du Partenariat Vert Maroc UE», a déclaré Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, citée par le communiqué. «Le Maroc est un partenaire clé dans cette démarche et nous travaillons ensemble pour accompagner la transition vers une société et des modes de production et de consommation plus durables. Cette semaine de la diplomatie climatique permettra aux jeunes d’engager des débats et des discussions sur le climat», a-t-elle ajouté.

Deux principaux événements sont prévus lors de cette semaine. Ce lundi, l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc (AESVR) accueille une rencontre Jeunesse et Climat. Mercredi, la deuxième campagne «Climtna» de sensibilisation au changement climatique en partenariat avec HIT RADIO sera lancée. Cette cérémonie sera marquée par une rencontre «Youth Meets EU» entre jeunes marocains et ambassadeurs européens sur les bonnes pratiques de leurs pays et gouvernements respectifs en matière de changement climatique et de transition verte. Elle est organisée en partenariat avec Global Shapers.

Le communiqué rappelle la signature, le 18 octobre dernier, d’un mémorandum d'entente portant sur l’établissement d’un Partenariat vert entre l'UE et le Maroc, le premier partenariat vert de l’UE avec un pays partenaire visant à faire progresser la dimension extérieure du Pacte vert pour l’Europe par une action sur le terrain.