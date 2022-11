Amine Harit forfait pour le Mondial

A une semaine du Mondial, le Maroc va se passer de son attaquant Amine Harit au Mondial. Le milieu offensif de l'OM s'est sérieusement blessé au genou gauche, dimanche, lors d’un match contre Monaco. À la 58e minute, en pressant haut dans le camp de Monaco, l'international marocain de 25 ans, auteur d'une belle première période, s'est tordu le genou gauche sur un contact avec Axel Disasi, rapporte L’Equipe. Le milieu offensif «s'est écroulé, hurlant de douleur».

«Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains», indique le club dans un communiqué publié ce lundi.

La blessure de Harit a été précédée, jeudi, par une déclaration prémonitoire du joueur. «À partir du moment où on commence à calculer, à faire attention à ne pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures», avait-il dit, ajoutant qu'il faut «jouer comme si c'était un match normal, et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures». «Il faut rentrer dans les duels à 100 % et ne pas penser à la Coupe du monde. La Coupe du monde, si on doit la faire, tant mieux, si on se fait mal au dernier match, c'est le destin, c'est ce qui était prévu. Mais il n'y aura pas de retenue», avait-il conclu.

Des sources médiatiques ont évoqué, ce lundi, plusieurs noms de joueurs qui pourront être convoqués pour remplacer Harit. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui choisira, dans les prochains jours, un nom parmi ceux de Younes Belhanda (Adana Demirspor), Munir El Haddadi (Getafe CF), Ryan Mmaee (Ferencváros TC) ou encore Brahim Diaz (AC Milan).

Samedi, un autre Lion de l'Atlas s'est blessé lors d'un match avec son club. L’international marocain Zakaria Aboukhal, évoluant au poste d’attaquant au Toulouse FC, a été blessé à la cuisse, lors du match contre Rennes. Alors qu’il a été convoqué par le Maroc pour prendre part à la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui débute dimanche 20 novembre, la présence de l’attaquant à la Coupe du monde serait «incertaine».