Ligue des champions féminine de la CAF: L’AS FAR décroche son premier titre

L’AS FAR a remporté, dimanche, son premier titre de la Ligue des champions d’Afrique féminine à la faveur de sa large victoire face aux Sud-africaines de Mamelodi Sundowns sur le score de 4 buts à 0, en finale disputée au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Fatima Tagnaout a ouvert la marque en transformant un penalty (15e), avant qu’Ibtissam Jraidi ne creuse l’écart grâce à un hat trick (53 e , 87 e et 90e+1).

Dès la 5e minute Ibtissam Jraidi a sérieusement menacé les filets de Mamelodi Sundowns, mais son tir est passé à côté. Gonflées à bloc par leur qualification en finale, les Militaires se sont montrées audacieuses en attaque pour ouvrir la marque avec des incursions dans la surface de réparation par Jraidi et Fatima Tagnaout. Une faute dans le carré de Mamelodi Sundowns a donné un penalty en faveur des Militaires, transformé avec succès par Fatima Tagnaout à la 15e minute.

Lors de la première mi-temps, la défense des Militaires s'est illustrée malgré la persévérance des Sud-africaines qui ont multiplié les interventions musclées avec deux cartons jaunes et un rouge attribué à Rhoda Mulaudzi (33e).

De retour des vestiaires, Zanele Nhlapo de Mamelodi Sundowns a également écopé d’un carton rouge (53e), une infériorité numérique que l’AS FAR a exploitée en creusant l’écart par le biais d’Ibtissam Jraidi (53e). Malgré leur avance, les Militaires ont tenté de creuser davantage l’écart pour consolider leur avance, tout en maintenant leur bloc défensif compact. Leurs efforts n’ont pas été vains avec deux réalisations encore signées par Ibtissam Jraidi (87 e et 90 e +1), brillamment servie par Fatima Tagnaout.

Devant un public qui n'a cessé d'encourager les Dames de l'AS FAR, les protégées de Mohammed Amine Alioua ont réussi à décrocher le titre, faisant du Maroc le premier pays dont les clubs sont simultanément détenteurs des ligues des champions africaines dames et hommes.

Suite à la consécration de l'AS FAR, le roi Mohammed VI s’est entretenu au téléphone avec l’entraîneur de l’équipe Mohamed Amine Alioua et la capitaine Rabbah Aziza, leur exprimant ses vives félicitations pour ce sacre. Lors de cet entretien téléphonique, le souverain a chargé l’entraîneur et la capitaine de l'équipe de transmettre ses félicitations aux joueuses, au staff et aux supporters pour cet important succès, motif de fierté pour l’ensemble des Marocains.