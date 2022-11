Attentat d'Istanbul : Mise en place d’une cellule de crise pour suivre la situation des Marocains sur place

Un attentat, attribué à "une femme", a visé dimanche le coeur battant d'Istanbul, capitale économique de la Turquie, faisant au moins six morts et 81 blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal. L'explosion de forte puissance est survenue vers 16H20 (13H20 GMT), au moment où la foule était particulièrement dense dans ce lieu de promenade prisé des Stambouliotes et des touristes.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en coordination avec le Consulat général du Maroc à Istanbul, a mis en place une cellule de crise, suite à l’explosion qui s’est produite, dimanche, dans l’avenue Istiklal, dans le quartier Taksim, en plein centre d’Istanbul.

Le ministère précise, dans un Tweet, que la cellule de crise peut être jointe aux numéros suivants :

+905352067735, depuis la Turquie.

Ou aux: 0537676350 ; 0537676353 ; 0537676251.

Le ministère appelle également les citoyens marocains à Istanbul à faire preuve de la plus grande prudence et à se conformer aux instructions émises par les autorités turques.