Gad Elmaleh : «J’ai eu la chance de vivre au Maroc, dans une terre de fraternité judéo-musulmane»

En pleine promotion pour son film «Reste un peu», l’humoriste maroco-canadien Gad Elmaleh a accordé, ce dimanche, une interview à i24News pour revenir notamment sur sa vie personnelle et spirituelle. Interrogé sur les rumeurs de sa conversation au catholicisme, l’acteur a tenu à souligner que «la réponse se trouve dans [s]on film, donc répondre à cette question reviendrait à le spoiler». Il a précisé qu’il avait conscience des réactions suscitées par ses dernières déclarations.

«J’aimerai bien parler avec les gens qui s’interrogent vraiment après qu’ils aient vu le film, car il est important de voir le film qui raconte cette histoire. Au-delà de la religion, c’est un besoin de parler d’une crise, la cinquantaine venue, de spiritualité. Il y a des choses qui ne sont pas vraies mais je ne dirai pas lesquelles», a-t-il lâché.

L’humoriste a assuré trouver la spiritualité dans le judaïsme. «Il y a une connivence et une connexion à la spiritualité depuis que je suis gamin. J’ai eu la chance même de vivre au Maroc, dans une terre de fraternité judéo-musulmane et de suivre des études à la Yéshiva», a-t-il déclaré. Une éducation qui n'a fait «qu'enrichir son parcours spirituel et sa rencontre avec ses frères et sœurs chrétiens, des gens éclairés». «Cela n’a strictement rien à voir. Je pense même que cela enrichit le chemin que je fais, en allant à la rencontre de mes amis, de mes frères catholiques», poursuit-il.

Gad Elmaleh a dit qu’il «entend que cela crispe et que les gens dans la communauté juive se disent ‘Mais qu’est-ce qu’il a fait, qu’est-ce qu’il se passe ?’. Mais ils n’ont pas vu le film». «Je pense qu’on a jamais autant vu dans un film une pose de Tefilines, un chabat, un rabbin utilisant le Talmud,…», poursuit-il. «Il faut voir le film. Il ne faut pas se braquer avant», conclut-il.