Maroc : Les cliniques privées «étonnées» par des annonces de signatures de convention

L’Association nationale des cliniques privées (ANCP) a exprimé, ce dimanche, son «étonnement» suite à la parution de «plusieurs annonces de conventions signées avec un groupe de santé de la place au mépris du code de la déontologie et des règles régissant la convention nationale». «Ce genre d’annonces, considéré comme de la publicité visant à capter et orienter les patients, demeure inexpliqué et non conforme à l’esprit de la mutualité et à la règlementation en vigueur», indique-t-elle dans un communiqué.

«Il est certain que, se cacher derrière les syndicats, les fondations et les associations pour tisser un réseau de malades n’est certainement pas une marque de performance d’un établissement de santé. Nous rappelons à tous ces signataires que leurs adhérents doivent avoir le droit de choisir leurs soignants en se basant sur l’expertise, l’éthique et la performance.»

L’ANCP annonce, par la même occasion, qu’«un dialogue sain, serein et constructif est enclenché avec la CNOPS autour de trois axes : la simplification et la fluidification des procédures de prise en charge et de facturation en mode tiers payant, la consolidation des acquis en matière de digitalisation du tiers payant et la lutte contre toutes les pratiques illégales qui porte atteinte à l’image des cliniques privées, à l’Assurance maladie obligatoire et à la confiance que doivent avoir les citoyens dans les structures de soins et d’hospitalisation privées».

«Les résultats de ce dialogue seront couronnés par la signature d’un protocole d’accord qui profitera à toutes les cliniques privées sur le territoire national», explique le communiqué, qui invite les syndicats, les fondations et toutes autres représentations de salariés à «mettre en place une collaboration saine et respectueuse des principes déontologiques avec l’ensemble des acteurs de santé du secteur privé et cela dans l’intérêt de nos patients».