L’auteur islamophobe Michel Houellebecq annule une rencontre au Maroc

La librairie «Livremoi.ma» a annoncé le report de deux conférences prévues à Rabat et à Casablanca, ce dimanche et lundi, de l’auteur islamophobe Michel Houellebecq. «Romancier, essayiste, poète, considéré par de nombreux critiques comme l'écrivain français le plus marquant de notre époque, Michel Houellebecq est lu dans le monde entier depuis Extension du domaine de la lutte (1994)», indique la librairie.

«Les autorités françaises ont déconseillé à l’auteur de se rendre au Maroc», a expliqué à Le360 une source autorisée de la librairie. Pour le média, «la décision des autorités françaises de déconseiller à Michel Houellebecq de se rendre au Maroc est, à vrai dire, étonnante (…) En émettant cet avis, le Quai d’Orsay cherche vraisemblablement à minimiser la vigilance et l’efficacité des forces sécuritaires marocaines, qui n’auraient de toutes façons badiné en aucune manière avec la sécurité de l’écrivain».

Michel Houellebecq demeure toujours parmi les auteurs français contemporains les plus lus. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Les particules élémentaires (1998), La possibilité d'une île (2013), Sérotonine (2019), Anéantir (2022) et Soumission (2015). D’ailleurs, ce dernier est un pamphlet islamophobe qui a repris et alimenté la thèse d’extrême-droite du «Grand remplacement».