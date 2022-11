Maroc-Algérie : Djamel Belmadi souhaite bonne chance aux Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national de l’équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi a souhaité, dimanche, bonne chance à l’équipe nationale marocaine qui prend part, le 20 novembre, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. «Je souhaite bonne chance à l’équipe nationale du Maroc et à l’équipe nationale de la Tunisie et toutes les équipes africaines», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse pour la présentation de la liste des joueurs algériens qui prendront part aux deux matchs amicaux prévus le 16 et le 19 novembre.

«On leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du monde, au même titre de ce qu’on avait ressenti en 2019, après avoir été soutenus par les peuples marocain et tunisien. Nous allons nous aussi être supporters de ces équipes», a-t-il ajouté.

Djamel Belmadi a également salué le travail de l’entraîneur national Walid Regragui. «Walid fait son chemin et le fait très bien. Nous sommes amis mais nous ne nous voyons pas fréquemment. Nous ne sommes pas proches mais nous avons le même âge, nous avons joué l’un contre l’autre… il est devenu entraîneur et fait du bon travail dans son pays. C’est presque une juste récompense de prendre l’équipe nationale», a-t-il déclaré en souhaitant au sélectionneur national du Maroc «chance et réussite».