Congrès du PPS : Mohamed Nabil Benabdallah réélu pour un quatrième mandat

Mohamed Nabil Benabdallah a été réélu, samedi soir à Bouznika, au poste de secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) pour un quatrième mandat, au terme des travaux du 11ème congrès national du parti, tenu sous le thème «L'alternative démocratique progressiste». La réélection de Nabil Benabdallah à la tête de cette formation politique est intervenue après que 1 125 congressistes sur les 1 474 ont procédé à la signature d'une liste appuyant sa recandidature au poste de secrétaire général du PPS, puisqu'aucun autre dirigeant n'a présenté sa candidature pour ce poste.

Le secrétaire général sortant a obtenu 415 voix des membres du comité central (plus de 430 membres) issu du congrès, et qui est l'instance à qui incombe le vote pour l'élection du secrétaire général, sachant que le vote s'est déroulé de manière électronique. A rappeler que la présidence de la commission préparatoire du congrès avait annoncé, en octobre dernier, que les candidatures au poste de secrétaire général du PPS seront ouvertes du jeudi 27 octobre au samedi 12 novembre à 12H00. Selon la même source, toute personne briguant ce poste doit avoir passé, au moins, deux mandats au sein du bureau politique du parti et d'avoir reçu l'aval du congrès avec l'appui d'au moins 10% des congressistes, qui appartiennent, au moins, à la moitié des régions administratives.

La présidence de la commission préparatoire a également indiqué qu'au moins 10% du total des congressistes peuvent, conformément aux modalités définies dans le document réglementaire relatif au déroulement des travaux du 11è Congrès national du parti, choisir un candidat ou une candidate parmi les congressistes pour briguer le poste de secrétaire général.

Mohamed Nabil Benabdallah a été élu pour la première fois secrétaire général du PPS lors du 8ème congrès national du parti le 30 mai 2010. Il a été réélu pour un second mandat lors du 9ème congrès national le 2 juin 2014, avant de rempiler pour un troisième mandat lors du 10ème congrès national le 13 mai 2018.