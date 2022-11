Maroc : Un homme habillé en femme lynché sur la corniche de Tanger

Depuis hier soir, deux vidéos d’une même scène circulent sur les réseaux sociaux, faisant état du lynchage, par une foule dans une rue à Tanger, d’un homme habillé en femme. D’une violence inouïe, les images sont accompagnées de plusieurs commentaires homophobes.

Partagées par des comptes et des pages locaux, leurs auteurs expliquent le lynchage par le fait que l’homme aurait agressé un mineur, visiblement non accompagné. «L’homosexuel a tenté d’agresser un enfant pour une raison inconnue mais il n’a pas le droit», indique-t-on dans l’un des commentaires, ajoutant que «la population de Tanger est intervenue» contre cette «agression».

Une vidéo circule depuis quelques heures, d’une agression #LGBTphobe à #Tanger (#Maroc).

La vidéo est d’une violence insupportable.

Plusieurs hommes frappent à tour de rôle la victime.

«Fuck les P?» on peut entendre

Aucune info pour l’instant sur la date de l’agression. pic.twitter.com/x7C65uZgNO — Hicham Tahir (@HichamTahir) November 12, 2022

La première vidéo documente les premières altercations entre la victime et un adolescent, avant l’intervention de plusieurs dizaines d’autres jeunes qui assènent des coups de poing et de pieds à la victime, le tout sous le rire de certains, des commentaires homophobes et des remarques moqueuses des autres. «Voilà ce que méritent les homosexuels !», lance l’un d’eux. La victime crie au secours.

Dans la deuxième, la victime aurait pu se libérer de ses agresseurs mais suit l’un d’eux. L’homme habillé en femme tente, quelques minutes plus tard, de quitter les lieux. Il est alors suivi par la foule, qui continue de lui asséner des coups à tour de rôle avant de tomber par terre. L’ensemble de son corps est visé, y compris sa tête et son visage. Il est finalement «sauvé» par un groupe d’hommes, visiblement plus âgés, qui appelle les plus jeunes au calme.