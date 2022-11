Terrorisme : Un Maroco-italien arrêté à Brescia pour appartenance à Daech

La police d’État de Brescia, en Italie, a procédé à l’arrestation d’un Maroco-italien accusé de terrorisme et d’appartenance à l’organisation «Etat islamique» (Daech). Samir Bougana, 28 ans, faisait l’objet d’une enquête, rapporte la presse italienne.

Les autorités ont ainsi exécuté une ordonnance de détention provisoire à son encontre pour «séquestration et lésions corporelles, aggravées par le recours à des sévices et par la cruauté», «terrorisme et haine raciale».

Originaire du Maroc, Samir Bougana est né à Gavardo, dans la province de Brescia, qu’il a quitté en 2010 pour s’installer en Allemagne. En 2015, il se rend en Syrie en se joignant Daech en tant que combattant étranger, avec une femme devenue plus tard son épouse. Sa radicalisation aurait commencé en Italie à l’âge de 19 ans.

Quatre ans plus tard, il est arrêté par des «Unités de protection populaire kurdes» alors qu’il tentait de s’enfuir vers la Turquie. Détenu à Kobané, dans le nord du pays, il est extradé par des fonctionnaires du Digos de Brescia et de la Direction centrale de la Police de prévention, à l’issue d’une opération menée en liaison étroite avec Aise, le FBI et les autorités syriennes et arrêté pour pour appartenance à une organisation terroriste.

Après sa condamnation à 4 ans de prison en 2020, une sentence confirmée en appel, de nouveaux éléments apparaissent qui poussent les autorités à enquêter davantage. Des sources judiciaires le soupçonnent d’être l’auteur de torture et de séquestration sur au moins deux personnes, dont un adolescent, qui avaient refusé de s’enrôler dans les rangs de Daech, et qui sont actuellement réfugiées en Allemagne.