Maroc : Environ 12 000 migrants sauvés par la marine royale en 9 mois

La marine royale marocaine a secouru quelque 12 000 migrants dans les eaux marocaines en Méditerranée et dans l’Atlantique entre janvier et septembre de cette année, a déclaré le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale. Abdellatif Loudiyi a présenté ces chiffres lors d’une réunion, cette semaine à huis clos, avec les membres de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Chambre des représentants à l’occasion du débat sur le projet de loi de finances 2023.

Le ministre a ajouté que les forces armées royales (FAR) et la gendarmerie royale ont arrêté plus de 56 000 migrants irréguliers au cours des neuf premiers mois de 2022, écrit l’agence EFE. Le ministre a ajouté qu’environ 50 000 militaires marocains ont été mobilisés pour surveiller en permanence les frontières.

Le responsable a noté que les troupes des FAR et de la Gendarmerie royale déploient des «efforts continus» et assure «une surveillance permanente» pour lutter contre la migration irrégulière par la consolidation des moyens humains et techniques pour la surveillance de la frontière et le sauvetage des migrants.