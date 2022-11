Gazoduc Nigeria-Maroc : Le comité technique du projet se réunit à Rabat

Au lendemain du roi Mohammed VI à l'occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, le comité technique du projet de gazoduc Nigeria-Maroc, comprenant des représentants des sociétés pétrolières du Sénégal, de la Mauritanie et du Nigeria, de la CEDEAO et du Maroc, s’est réuni, du 7 au 11 novembre à Rabat, afin d’échanger sur l’avancement de ce projet stratégique. L'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) indique, dans un communiqué, que des présentations sur différentes thématiques ont été faites, à cette occasion, par les cabinets internationaux de renom engagés sur le projet.

Une visite a été organisée mercredi dans les locaux de l’ONHYM à Tanger au sein des installations du Gazoduc Maghreb Europe, auquel se connectera le Gazoduc Nigeria-Maroc, en vue de l’exportation d’une partie du gaz vers l’Europe, précise la même source. Une présentation des opérations a été faite par les équipes de l’ONHYM, qui aujourd’hui assure le transport du gaz acheté à l’international, déchargé en Espagne et véhiculé vers le Maroc en Reverse Flow, ajoute le communiqué.

Les délégations ont exprimé leur satisfaction sur l’état d’avancement du projet et ont salué le leadership du roi et son engagement à faire aboutir ce projet stratégique dans l’intérêt de la sous-région Ouest-Africaine, souligne l'ONHYM.