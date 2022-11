Mondial-2023 dames : Le Maroc et l'Irlande se neutralisent (2-2) en match amical

Les sélections féminines du Maroc et de l'Irlande de football se sont neutralisées, 2 buts partout, vendredi dans la ville espagnole de Marbella, en match amical. Les buts des Lionnes de l'Atlas ont été marqués par Salma Amani (29e) et Anissa Belkassmi (56e).

Cette rencontre s'insère dans le cadre des préparatifs des deux sélections pour le prochain mondial, prévu en 2023 en Australie et en Nouvelle Zélande. Lors de la phase finale de la Coupe du monde, le Maroc évoluera dans le groupe H avec l'Allemagne, la Corée du Sud et la Colombie, tandis que l'Irlande, versée dans la poule B, sera opposée à l'Australie (pays hôte), au Canada et au Nigéria.