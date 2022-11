FIFM 2022 : Une 19e édition qui fait la part belle au cinéma et à la diversité

Après deux ans de suspension à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, le Festival international du film de Marrakech (FIFM) a fait son grand retour, pour une 19e édition qui se tient du 11 au 19 novembre 2022. Vendredi soir au Palais des congrès, les membres du jury de cette année ont déclaré l’événement ouvert. «C’est avec joie et émotion que je suis là aujourd’hui pour cette édition du festival (…) je vous remercie pour votre accueil chaleureux et j’ai hâte que nous puissions apprécier les moments de projections et de discussions autour des films au programme», a déclaré le cinéaste italien Paolo Sorrentino, président du jury.

Ce dernier est constitué de huit membres : la réalisatrice danoise Susanne Bier, l’acteur et producteur américano-guatémaltèque Oscar Isaac, l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim.

Cette cérémonie d’ouverture a par ailleurs été l’occasion de rendre hommage à l’ensemble des figures du cinéma marocain, qui nous ont quitté ces deux dernières années, à commencer par Noureddin Saïl, ancien directeur général de 2M puis ancien directeur du Centre cinématographique marocain (CCM). Sur les notes jouées en première partie de l’ouverture par le pianiste concertiste maroco-hongrois Marouane Benabdellah, les portraits des comédiens, réalisateurs, critiques, acteurs et cinéastes décédés depuis 2020 ont été projetés.

Un autre hommage a marqué cette cérémonie d’ouverture, notamment par le grand engouement du public qui a réservé un accueil chaleureux à la star bollywoodienne Ranveer Singh. Recevant l’Etoile d’or d’hommage du FIFM de la conseillère du président de la Fondation du festival, Mélita Toscane du Plantier, l’acteur a exprimé ses remerciements aux organisateurs, ainsi qu’aux fans qui se sont déplacés en nombre pour le saluer.

L’acteur indien Ranveer Singh au FIFM 2022

Continuer à créer des moments de joie lorsque la vie est dure

«La vie est dure. Elle est de plus en plus difficile partout dans le monde. Dans le cycle que traverse l’humanité, nous sommes actuellement dans la phase la plus critique où plus rien ne va. Mon rôle en tant qu’acteur et comédiens et de continuer, dans tous ces malheurs, à éclairer des espaces qui donnent aux gens des raisons de continuer à espérer, en leur apportant de la joie», Ranveer Singh. Touché par cette distinction, il a ajouté qu’elle sera pour lui «une source de motivation de plus, pour continuer à créer ces moments de joie et à les partager avec le monde entier». «Je vous remercie de m’accueillir, je vous aime et c’est une grande fierté pour moi de représenter le cinéma de Bollywood et de l’Inde, lors de ce grand évènement», a encore déclaré l’acteur.

Autodidacte, Ranveer Singh a marqué une vingtaine de films bollywoodiens en dix ans de carrière devant la caméra. Pour la Fondation du FIFM, il a grandement contribué à «transformer tout le cinéma populaire indien» et à devenir «l’une des icônes les plus populaires et une célébrité bien au-delà des frontières de l’Inde». Après cet hommage, l’acteur est reparti à la rencontre du large public, cette fois-ci sur la place Jemaa El Fna, pour la projection du film de Sanjay Leela Bhansali, «Bajirao Mastani», où il a joué en 2015.

L’histoire se déroule au début du XVIIIe siècle, au moment où la cour de l’empereur Maratha Chhatrapati Shahu cherche un nouveau Peshwa (Premier ministre). Ambaji Pant nomme un jeune Bajirao, incarné par Ranveer Singh. Les personnage sera amené à relever de nombreux défis, tout en prenant des décision difficile et en combattant les conquérants.

Ranveer Singh s’est également distingué dans de grandes productions comme «Simmba», «Gully Boy», «Goliyon Ki», «Rasleela», «Ram-Leela», «Bajirao Mastani» et «Padmaavat». Lors de ce 19ème FIFM, d’autres hommages seront rendus à l’actrice écossaise Tilda Swinton, au réalisateur américain James Gray et à la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid.