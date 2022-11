ATTAC Maroc se retire du Festival international du cinéma et de la mer de Mirleft

L’association ATTAC Maroc a annoncé, jeudi, son retrait et le boycott du Festival international du cinéma et de la mer de Mirleft, dont la 9e édition a été lancée cette semaine. Un retrait expliqué par la présence d’une Israélienne parmi le jury du festival.

«Il était prévu qu'ATTAC Maroc participe au Festival avec la présentation de son court métrage "Where Are You Calamari ?", mais nous avons été surpris par la présence de l'entité sioniste en tant que membre du jury. Conformément à nos prises de position sur la question palestinienne, nous annonçons notre retrait de participation à ce festival», indique l’ONG sur Twitter.

كان مقررا أن تشارك جمعية أطاك المغرب بعرض فيلمها القصير"فينك أكلامار"في المهرجان الدولي للسينما والبحر بميرلفت إلا أننا نتفاجئ بتواجد الكيان الصهيوني ممثلا ضمن لجنة التحكيم. إنسجاما ومواقفنا من القضية الفلسطينية نعلن انسحابنا من المشاركة في هذا المهرجان#مواقفنا?✌️ #ضد_التطبيع pic.twitter.com/k03XWhY4I5 — attac cadtm maroc (@Attac_Cadtm) November 10, 2022

«Where Are You Calamari ?» est un court-métrage de 20 minutes qui parle de la situation des professionnels de la pêche artisanale et leurs conditions de travail. Il expose notamment le manque d'équipements nécessaires et de protection, la grande pénurie de ressources halieutiques due à l'épuisement qui sévit au Maroc et l'intervention de courtiers pour négocier et spéculer sur les produits halieutiques que les jeunes pêcheurs apportent quotidiennement.