COP27 : Des lampes fabriquées par des Marocaines illuminent les pyramides

Dans le cadre des activités de la 27e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) tenue à Charm el-Cheikh (6-18 novembre 2022), des lampes solaires respectueuses de l'environnement ont été installées aux pyramides de Gizeh, à l'initiative de la marque marocaine «Shems for Lighting» et «Liter of Light». Ces lampes, fabriquées par plusieurs coopératives de femmes marocaines à Safi reconnues par l'UNESCO, ainsi que par des bénévoles et des jeunes étudiants, ont été installées de manière artistique et unique. Elles seront distribuées au profit de la population qui vit avec peu ou sans électricité dans la zone.

Après le lancement à Safi, les lampes solaires fabriquées à la main ont été présentées à «Art d'Egypte : Forever is Now II», la deuxième édition de la prestigieuse exposition d'art aux Pyramides de Gizeh (27 octobre-30 novembre). Ces lampes, qui ont été dévoilées par les marques «Liter of Light» et «Shems for Lighting» lors des activités de la Semaine des objectifs de développement durable des Nations unies, sont la première invention marocaine de lampes solaires présentée à la conférence sur le climat (COP27) en Egypte.

Selon «Shems for Lighting», elles sont le fruit du projet «Light up Africa» qui fournit des solutions d'éclairage aux familles africaines n'ayant pas accès à l'électricité. La solution est fournie sous la forme d'une lampe solaire conçue spécialement pour l'Afrique, en utilisant des ressources non polluantes et respectueuses de l'environnement.Le projet permet également de former des jeunes à l'utilisation des énergies renouvelables et aux montages de lampes solaires. L’installation de ces lampes solaires, précise la même source, est la première étape de plusieurs projets similaires dans le cadre d’un partenariat qui sera dévoilé en marge de la COP27.

«Shems for Lighting» est une entreprise sociale marocaine qui produit et vend des lampes solaires 100% écologiques qui peuvent être utilisées comme objets de décoration et économiser les factures d'électricité. Tous les produits fusionnent entre l'énergie solaire et l'artisanat marocain, permettant ainsi de promouvoir les artisans marocains et d'augmenter leurs moyens de subsistance. L'entreprise a lancé le projet Shems Africa pour fournir aux personnes qui n'ont pas l'électricité des lampes solaires qui peuvent remplacer les lampes traditionnelles.