Covid-19 au Maroc : 108 nouvelles infections et aucun décès ce vendredi

Jusqu’à 15h ce vendredi, 108 cas du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc, sur 3 444 tests réalisés, portant à 1 266 458 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 913 736 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, 23 4102 855 personnes ont reçu la deuxième, 6 849 941 personnes ont reçu la troisième et 54 730 ont reçu la quatrième dose.

Le Maroc a enregistré 63 nouvelles guérisons, portant à 1 249 509 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,7%.

Aucun décès n’a été déploré entre jeudi et vendredi. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc depuis le début de la pandémie atteint 16 283, alors que le taux de létalité se situe à 1,3%.

Le Maroc compte désormais 666 cas actifs sous traitement, avec 3 patients qui restent dans un état critique, dont un sous respiration artificielle.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat enregistre 43 nouveaux cas : 38 à Casablanca, 2 à Nouaceur, 2 à Berrechid et 1 à Mediouna. Elle est suivie par Rabat-Salé-Kénitra qui a confirmé 36 nouveaux cas : 14 à Rabat, 9 à Salé, 7 à Kénitra et 6 à Skhirat-Témara.

De plus, 11 nouvelles infections ont été recensées à Marrakech (Marrakech-Safi) et 10 à Fès-Meknès (9 à Fès et 1 à El Hajeb). Il s’agit également de 5 cas confirmé à Souss-Massa ( 2 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 1 à Taroudant, 1 à Tiznit et 1 à Chtouka-Ait Baha), 1 à Taraya (Laâyoune-Sakia El Hamra), 1 à Driouch (Oriental) et 1 à Tinghir (Drâa-Tafilalet)