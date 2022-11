Rénovation du site d'Arouggou : Les travaux enregistrent un avancement de 80%

Les travaux de lifting du site touristique d'Arouggou dans la commune montagneuse d’Aguelmam Azegza (Khénifra) ont atteint actuellement plus de 80%, apprend-on auprès de la Division Action sociale de la province de Khénifra. Le lifting de ce site financé à hauteur de 3,4 millions de dirhams (première tranche) dans le cadre du Programme relatif à l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes de la troisième phase de l’INDH prévoit les travaux la construction de 15 kiosques, d’un info kiosque, l’aménagement de sources et de seguias, la construction d'un parking ainsi que l'aménagement de voiries.

La rénovation de ce site hautement écologique ambitionne de promouvoir les activités touristiques dans ce site qui connaissait auparavant une exploitation anarchique et un important problème de stationnement. Ce projet s’inscrit également dans le cadre des efforts visant la sauvegarde, la réhabilitation et la mise à niveau des sites d'intérêt écologique au niveau de la province de khénifra.

Le site d’Arouggou se situe à quelques pas du somptueux lac d'Aguelmam Azegza, entre cèdres et chênes verts de l’Atlas qui confèrent à cette partie de Khénifra son cachet singulier sur la route provinciale 7306 reliant l’essentiel des sites en commençant par le lac d’Aguelmam Azegza , les sources d’Oum er Rbia et le Lac Ouiouane.

La deuxième tranche a été lancée dans le cadre du même programme avec un coût de 4 MDH. Ce circuit touristique a coûté jusqu’à aujourd’hui plus de 163 MDH pour le renforcement du maillage routier dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales.