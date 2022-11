Casablanca : L'espace de formation et d’incubation «LionsGeek» inauguré

Un nouvel espace de formation et d’incubation, baptisé «LionsGeek», a été inauguré, ce vendredi à Aïn Sebaâ, à Casablanca pour insuffler une nouvelle dynamique inclusive. Il s’agit d’un écosystème solidaire pour l’inclusion des jeunes dans la tech et les médias, pensé et développé autour d’un projet favorisant l'intégration dans la vie active des jeunes en décrochage scolaire, social ou professionnel, indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

«LionsGeek nourrit l’ambition d’offrir une opportunité d’apprentissage articulée autour de l’acquisition de compétences dans les métiers du codage, de la communication numérique, des métiers de l’audiovisuel et de la production de contenu digital. L’objectif étant de supprimer les barrières en rendant la technologie et l’entreprenariat accessible à toutes et à tous», poursuit la même source.

«LionsGeek» est le fruit d’un partenariat entre 2M, MolenGeek, Charlewood, la Radio Télévision belge RTBF ainsi que le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, la Région Wallonie Bruxelles, à travers la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles au Maroc et l’Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE).

Afin de favoriser l’éclosion d’un écosystème fertile et prometteur, LionsGeek propose un accompagnement diversifié et adapté aux besoins de chacun. Il est ainsi articulé autour de 3 axes d’intervention : un programme de formation full-time, un incubateur pour les porteurs de projets, ainsi qu’un espace de coworking. LionsGeek ambitionne de former près de 200 jeunes chaque année aux métiers du digital et de l’audiovisuel, et de les accompagner pour accéder au monde professionnel.

Afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de se familiariser avec l’esprit «LionsGeek», un Hackathon est organisé à Casablanca les 11, 12 et 13 novembre. Des jeunes auront ainsi la possibilité de pitcher leurs idées devant un jury d’experts et ont bénéficié d’un accompagnement technique et humain pour développer leurs projets.