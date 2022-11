«Maroc, Terre de Lumière» : L’ONMT lance une deuxième vague de communication dans 19 pays

Sept mois après le lancement de la campagne «Maroc, Terre de Lumière», l’Office national marocain du tourisme (ONMT) lance, ce vendredi, une deuxième vague de communication dans pas moins de 19 pays. Une présentation, en avant-première, a été faite jeudi à Rabat, aux professionnels, réunis sous l’ombrelle de la CNT et aux présidents des Conseils régionaux du tourisme, principaux concernés par cette campagne, indique l’ONMT dans un communiqué.

Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT leur a ainsi présenté un bilan des performances de la première vague promotionnelle et tracé les perspectives de la stratégie marketing national et territoriale de l’Office qui œuvre pour un développement touristique homogène et harmonieux. Pour l’office, «les résultats de la première vague de campagne sont à la hauteur des attentes» alors que les post tests réalisés ont confirmé que 60% des touristes internationaux ont été exposés à la campagne sur les marchés cible (jusqu’à 74 et 80% en Espagne et en France).

«Ces performances conduisent à un bond spectaculaire de la notoriété de la destination et une amélioration de son image sur trois critères stratégiques : en tant que destination «Tendance» (+5 points), «Exclusive et Luxueuse» (+9) et caractérisée par sa «Sécurité» (+15 points), devenu un facteur décisif pour les voyageurs du monde», ajoute-t-on.

«Terre de Lumière est une campagne unique face à nos concurrents et doit permettre au Maroc de se positionner dans le Top 10 des destinations mondiales les plus convoitées.» Adel El Fakir

A présent, pour rester dans le «top of mind» surtout à la veille de la saison d’hiver 2022 et pour préparer l’année 2023, l’ONMT lance cette deuxième vague qui s’appuiera sur un plan média TV, sur les grandes chaines internationales mais aussi au cinéma et sur le digital. Au niveau de l’affichage et sur la presse écrite, la campagne intègre un important focus régional ainsi que sur les réseaux sociaux. Pour l’ONMT, Il est désormais nécessaire de mieux marketer la diversité de l’offre Maroc. Les Marques-Destinations viennent ainsi renforcer la perception du Maroc et valorisent son immense richesse géographique, humaine, artistique, culturelle et artisanale.