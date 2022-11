Agroberries démarre ses opérations de production au Maroc pour approvisionner l’Europe

Le chilien Agroberries Limited, une entreprise leader dans la production, la commercialisation et la distribution de baies, avec un portefeuille différencié de variétés premium, a annoncé son entrée au Maroc. «Les opérations de production d’Agroberries au Maroc renforceront sa plate-forme de commercialisation en Europe, complétant l’offre de produits pour ses clients au Royaume-Uni et dans l’Union européenne», détaille la société dans un communiqué.

Agroberries commercialise ses produits auprès des principaux supermarchés mondiaux, qu’elle approvisionne à partir d’une combinaison de ses propres exploitations agricoles sur plus de 2 500 hectares à travers le monde, et d’un vaste réseau de producteurs associés. «La première étape de l’expansion d’Agroberries au Maroc consiste en l’aménagement de quelque 300 hectares de myrtilles dans trois régions différentes du pays, et un investissement de près de 40 millions d’euros», ajoute la société. Les plantations ont déjà commencé et se poursuivront tout au long de 2023, explique-t-elle.

De plus, au cours des prochaines années, l’entreprise espère élargir son réseau de producteurs associés grâce à l’octroi de licences pour ses propres variétés, dans le but d’atteindre quelque 1 000 hectares de production de baies. «Notre investissement au Maroc est une étape naturelle dans notre plan d’expansion mondiale en tant qu’entreprise leader dans la production et la commercialisation de baies», déclare Jorge Varela, co-fondateur et PDG d’Agroberries, cité par le communiqué. «Cette décision, basée sur nos connaissances agronomiques approfondies et notre philosophie associative, nous permettra de fournir à nos clients du marché européen toute l’année des baies de la meilleure qualité», conclut-il.