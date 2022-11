Culture et éducation : Le CCEME s'allie au Conseil mondial des communautés musulmanes

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et le Conseil mondial des communautés musulmanes ont signé, mercredi à Abou Dhabi, un mémorandum d’entente pour la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation. Le mémorandum, signé par Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME, et Ali Rashid Al Nuaimi, président du Conseil mondial des communautés musulmanes, vise à promouvoir l'échange d'expériences entre les deux parties dans le domaine de l'éducation, ainsi que l'organisation de sessions de formation, de séminaires et d'activités culturelles d'intérêt commun.

S’exprimant à cette occasion, Abdellah Boussouf s'est félicité de la signature de cet accord, soulignant l'importance du rôle que joue le Conseil mondial des communautés musulmanes pour permettre aux sociétés musulmanes de s'intégrer positivement dans leur pays d’accueil et parvenir à une harmonie entre l'engagement religieux et l'appartenance à la patrie. Il a ajouté qu’un des objectifs du conseil consiste à réaliser un changement intellectuel et culturel dans les sociétés musulmanes de différents pays.

Pour sa part, Ali Rashid Al-Nuaimi a salué le rôle du CCME vis-à-vis des questions d'immigration, soulignant que ce rôle est complémentaire aux objectifs du Conseil mondial des communautés musulmanes, qui œuvre à «construire des ponts de confiance et de respect entre nos sociétés et insiste sur la nécessité pour les jeunes de vivre avec les valeurs de tolérance et de coexistence». «Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui c'est d'inculquer une culture de coexistence et de respect des sociétés et de la vie privée des individus, ce qui confirme l'importance du mémorandum d’entente qui ambitionne de lancer un partenariat solide dans les domaines culturel et éducatif», a-t-il précisé.