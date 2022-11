Maroc : 12 engagements concrets pour une école publique de qualité

Les actions de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous, dont les grandes lignes ont été dévoilées jeudi à Rabat par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, s'organisent en 12 engagements concrets concernant les élèves, les enseignants et les établissements.

Les deux premiers concerne un «préscolaire de qualité, régulé par l'Etat et généralisé pour préparer l’ensemble des élèves à la réussite scolaire» alors que le deuxième consiste en «des programmes et des manuels scolaires favorisant l'acquisition des compétences fondamentales et la maîtrise des langues». Il s’agit aussi d’un «suivi et un accompagnement personnalisés pour aider les élèves à surmonter les difficultés d'apprentissage», une «orientation des élèves vers de nouveaux parcours adaptés à leurs profils pour augmenter les chances de réussite» et un «appui social renforcé pour promouvoir l'égalité des chances».

Il s’agit aussi d’une «formation d'excellence tournée vers la pratique», «des conditions de travail améliorées pour répondre aux besoins des enseignants et renforcer davantage leur impact sur les élèves», «un système de gestion de carrière incitatif et valorisant pour encourager les efforts des enseignants au profit des élèves» et «des établissements accueillants, bien équipés et utilisant le numérique».

Il s’agit également d’un «directeur au leadership renforcé pour améliorer la qualité de l'établissement», «un esprit de coopération entre les acteurs pour instaurer un climat de confiance et sécurité au sein de l'établissement» et «des activités parascolaires et sportives au service de l'épanouissement des élèves en développant chez eux des compétences transversales telles que la sociabilité, la créativité, la curiosité, le goût de l'effort, la confiance en soi, la coopération et l’aptitude à communiquer avec aisance».