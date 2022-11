Défi de la lecture arabe : El Mokhtar Jazoulit de Rabat remporte le prix «Ecole distinguée»

L'école El Mokhtar Jazoulit de Rabat a remporté le prix «Ecole distinguée» dans le cadre du Défi de la lecture arabe à Dubaï, parmi 92 000 écoles des différents pays arabes. L'école marocaine a été sacrée en finale de cette compétition aux dépens des écoles Attarbiya Al Ahliya d'Arabie Saoudite et Al Aahd Al Zaher du Royaume de Bahreïn.

Les trois écoles finalistes ont été départagées suite à au vote du public (40%) et une décision du jury de la finale (60%). Ainsi, l'école El Mokhtar Jazoulit recevra un prix s'élevant à 1 million de dirhams émiratis (2,92 millions de dirhams), qui sera investi dans les efforts du renforcement de la culture de la lecture et l'apprentissage auprès des étudiants.

Organisé par les Initiatives mondiales Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, le Défi vise à encourager une dynamique de lecture et de savoir, consolidant les valeurs de la communication, du dialogue et de l'ouverture sur les différentes cultures. Le concours consacre la lecture et l'apprentissage en tant que culture quotidienne dans la vie des étudiants et ambitionne de promouvoir la langue arabe et consolider son rôle comme moyen de transmission, de production et de diffusion de savoir.