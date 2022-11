La Banque Populaire lance Bladi Investment Tour dédié à l’investissement des MRE

Ouverture du Bladi Investment Tour, animée par Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque Commercial groupe BCP et Mohamed Karim Mounir, PDG du groupe BCP. / DR

En ligne avec les hautes orientations royales, la Banque Populaire a donné le coup d’envoi de «Bladi Investment Tour» le 18 octobre 2022, un événement qui a pour ambition d’aller à la rencontre des Marocains du monde dans leurs pays de résidence afin de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d’investissement au Maroc. «La première escale de cette tournée, qui s’est déroulée à Dubaï (Émirats Arabes Unis), a été marquée par la participation de M. Mohamed Karim Mounir, président du groupe BCP, de M. Jalil Sebti, DG de la Banque Commerciale, de M. Kamal Mokdad, Directeur Général BCP & International, ainsi que de plusieurs responsables du Groupe», indique le groupe dans un communiqué.

La rencontre a permis à la Banque, en partenariat avec les principaux acteurs de l’écosystème investissement au Maroc, de faire découvrir aux investisseurs marocains établis aux Émirats Arabes Unis les différentes opportunités et les dispositifs d’accompagnement, incluant l’offre du Groupe, qui permettent de simplifier leur accès à l’acte d’investir au Maroc. «L’intérêt du groupe BCP pour le sujet des investissements des MDM ne date pas d’hier. Historiquement engagée auprès de nos concitoyens de l’étranger dans leurs pays de résidence, la Banque Populaire s’est toujours positionnée comme partenaire privilégié en ce qui concerne tous leurs besoins bancaires au Maroc, particulièrement l’investissement», poursuit la même source.

Celle-ci rappelle qu’en 2020, le premier Baromètre MDM réalisé par la Banque Populaire a révélé un intérêt manifeste de la part des différents segments de Marocains du Monde pour l’investissement dans leur pays d’origine. Ce baromètre a également permis d’identifier les freins à la concrétisation des potentiels projets d’investissement dans le Royaume.

Pour la banque, «Bladi Investment Tour est un nouveau concept qui tire ses origines d’un travail d’écoute des besoins de la diaspora dans le but d’y répondre au mieux». «Le dispositif défini intègre à la fois la rencontre des MDM dans leur pays d’implantation pour les informer et recueillir leurs attentes, mais également un accompagnement en synergie avec les différents métiers de la Banque et ses partenaires», conclut-on.