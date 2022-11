France – Maroc : Amiens Métropole en visite à Nador et à Driouch

Une délégation de la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole se rendra dans les provinces marocaines de Nador et de Driouch, du 11 au 14 novembre 2022, dans le but de consolider les «liens de coopération solidaire» et «les élargir, en particulier dans le domaine des villes intelligentes, du développement urbain et des énergies renouvelables». La délégation est composée de quatre membres, a appris Yabiladi. Il s’agit d’Alain Gest (LR), président d’Amiens Métropole, Isabelle Savariego, vice-présidente, chargée de l’environnement et la biodiversité, Omar El Gnaoui, chargé de projets en mission des affaires européennes et internationales, ainsi que Salaheddine El Manouzi, président de l’association AFMP, les Deux Rives à Amiens.

«Depuis 2009, Amiens Métropole mène des projets de coopération, d’aide au développement et de solidarité avec les provinces de Nador et Driouch d’où provient environ la moitié des 6 000 Amiénois d’origine marocaine», indique à cet effet une annonce parvenue à notre rédaction. En 2017, les trois collectivités territoriales ont signé deux déclarations d’intention déclinant des actions liées au thème de l’eau et de d’assainissement, du traitement des déchets, de l’éducation des jeunes filles en milieu rurales et des actions culturelles.

Amiens Métropole est soutenues par l’Etat français dans ces actions, notamment grâce à l’appui du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, afin de «sensibiliser les habitants de la ville de Nador à la gestion des déchets et à un tourisme durable tourné vers l’économie sociale et solidaire». «Ce projet est coordonné par Lianes coopération (Réseau régional multi-acteurs de coopération internationale en Hauts-de-France) et associe plusieurs collectivités locales des Hauts-de-France», a ajouté la même source.