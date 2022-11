COP27 : Lancement du bureau GIP Afrique pour promouvoir la finance durable

Les Principes d'investissement vert (Green Investment Principles, GIP) pour la Nouvelle route de la soie ont officiellement annoncé, jeudi, leur deuxième bureau régional lors de la COP27. «Hendrik du Toit, fondateur et PDG de Ninety One, sera le président du bureau GIP Afrique, et Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général de Bank Of Africa, en sera le coprésident et le secrétaire général», indique le groupe dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Quatre ans après sa création, le GIP a élargi son adhésion qui comprend actuellement 44 signataires, dont la plupart sont de grandes institutions financières, et plus d'une douzaine d'organisations de soutien. Dans le cadre du GIP, ces institutions membres, qui gèrent plus de 40 milliards de dollars d'actifs, se sont engagées à accroître leurs investissements verts et à faibles émissions de carbone dans les pays en développement et les marchés émergents, à améliorer la gestion des risques ESG, à améliorer la divulgation et à adopter des produits de finance verte innovants», ajoute la même source. Le GIP a également créé trois groupes de travail dirigés par ses membres qui ont développé une gamme d'outils de mesure et de divulgation des risques, présenté de nombreux produits innovants et contribué au renforcement des capacités en matière de finance verte dans les pays en développement.

Le bureau Afrique cherchera à élargir le nombre de membres du GIP, à faciliter les opportunités d'investissement vert, à renforcer les capacités des institutions financières locales et à rassembler des ressources pour soutenir le développement de normes et de principes durables pour l'Afrique, poursuit le communiqué.

Hendrik du Toit et Brahim Benjelloun-Touimi se sont félicités de la création du GIP Africa Chapter et ont exprimé une grande confiance pour ses opérations futures. «Grâce au lancement du bureau Afrique, ont-ils déclaré, le GIP peut apporter de "nouveaux financements", y compris des financements de transition, pour soutenir le développement durable de l'Afrique». «Le bureau GIP Afrique, en tant que deuxième section bureau régional lancé, s'appuiera sur les expériences actuelles, collaborera avec d'autres initiatives internationales et continuera à partager les pratiques exemplaires des autres membres du GIP», concluent-ils.