Coupe du monde 2022 : Walid Regragui dévoile sa liste pour le Mondial

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a dévoilé, ce jeudi, la liste de 26 joueurs qui représenteront le Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Lors d’une brève déclaration à la presse depuis Rabat, l’entraîneur des Lions de l’Atlas a ainsi indiqué avoir convoqué le trio Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Al Wahda) et Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) pour les gardiens de but.

Pour les défenseurs, Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Nayef Aguerd (West Ham United), Roman Saïss (Beşiktaş), Achraf Dari (Stade Brestois), Jawad Yamiq (Real Valladolid), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca) et Badr Benoun (Qatar SC) ont été appelés. Pour les milieux de terrain, il s’agit de Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (UC Sampdoria), Selim Amallah (Standard de Liège), Azzedine Ounahi (Angers SCO), Bilal El Khannouss (KRC Genk) et Yahya Jabrane (Wydad AC).

