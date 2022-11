Mondial 2022 : Abderazzak Badaoui termine son voyage à vélo à Doha

Traverser à vélo la distance qui sépare la ville d’Auxerre, en France, et Doha au Qatar, en l'espace de 50 jours n'est pas seulement une satisfaction personnelle, mais aussi une opportunité de promouvoir l’image du Maroc, a indiqué le globe-trotter marocain Abderazzak Badaoui. Arrivé mardi à Doha, Badaoui a souligné dans une déclaration à la presse après avoir été reçu par l'ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri, que malgré sa résidence en France, il restait attaché à sa mère patrie et à ses racines et qu'il saisit chaque occasion pour donner une image civilisée du pays de ses parents et ses grands-parents. Il a ajouté qu'il avait décidé de se lancer dans cette aventure après son expérience réussie au cours de l'année qui l'a conduit de la Tour Eiffel en France à Burj Khalifa aux Émirats arabes unis.

D'autre part, Abderazzak Badaoui a exprimé sa gratitude pour les efforts et l'assistance fournis par l'ambassade du Maroc à Doha, ainsi que ses remerciements aux autorités qataries pour avoir facilité sa mission.

De son côté, Mohamed Setri a salué l'initiative du voyageur marocain et ses sacrifices, soulignant qu'il s'agit d'une aventure louable car le globe-trotter a déployé un grand effort dans des circonstances difficiles pour rejoindre Doha et encourager l'équipe nationale marocaine qui participe à la Coupe du monde Qatar 2022. Il a, par ailleurs, fait part de la disponibilité de l'ambassade d'accompagner les supporters marocains, en coordination avec les autorités compétentes du Qatar, appelant le public marocain à soutenir son équipe nationale.

Le voyageur marocain Abderazzak Badaoui a franchi, mardi, la frontière saoudienne avec le Qatar, dans le cadre d’un voyage qui a démarré le 18 septembre d'Auxerre, en France, et durant lequel il a traversé onze pays d'Europe et du monde arabe jusqu'à Doha.