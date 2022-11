Ligue des Champions féminine : L'AS FAR se qualifie à la finale

L'AS FAR s'est qualifiée, mercredi, à la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF. / DR

L'AS FAR s'est qualifiée à la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF en battant les Nigérianes de Bayelsa Queens sur le score de 1 but à 0, mercredi soir au complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre d'Ibtissam Jraidi (27e).

Dès l'entame du match, les Militaires ont tenté de percer la défense adverse en variant les attaques des flancs gauche et droit. Après plusieurs tentatives, elles sont parvenues à ouvrir le score grâce à Ibtissam Jraidi, suite à une passe décisive de Fatima Tagnaout. Ce premier but a libéré les protégées de Mohammed Amine Alioua qui se sont montrées plus audacieuses pour tenter de creuser l'écart.

Les Bayelsa Queens ont tenté de répliquer après ce premier but mais elles ont buté sur une défense bien en place de l'AS FAR. De retour des vestiaires, les Militaires se sont retranchées dans leur moitié de terrain pour maintenir leur avantage et ont opté pour les contre-attaques afin de surprendre les Bayelsa Queens. Une sérieuse opportunité s'est offerte à la Nigériane Mary-Ann Ezenagu (55e) pour égaliser, mais le danger a été repoussé par la gardienne Khadija Er-Rmichi.

Les tentatives des Nigérianes de revenir au score se sont intensifiées vers la fin de la rencontre, mais sans inquiéter réellement Er-Rmichi. Les coéquipières de Fatima Tagnaout ont réussi, enfin, à accéder à la finale, après avoir décroché le bronze lors de l’édition précédente.

En finale, l'AS FAR affrontera les Sud-africaines de Mamelodi Sundows, tenantes du titre, qui se sont imposées plus tôt contre les Tanzaniennes des Simba Queens (1-0).