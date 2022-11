Un Espagnol condamné à 15 mois de prison pour une fausse vidéo sur les mineurs marocains

Un Espagnol a été condamné, cette semaine, à 15 mois de prison et une amende pour la diffusion d’une fausse vidéo sur les mineurs marocains. Selon ABC, la vidéo qui dure 45 secondes, a été visualisée par 22 000 personnes sur le compte Twitter de l’homme.

Les faits datent de juillet 2019. Le prévenu avait partagé sa vidéo d’un homme agressant une femme dans la rue, en assurant qu’il s’agit d’un mineur marocain et que les faits se seraient déroulés à Canet de Mar, commune du Maresme, dans la province de Barcelone. Il avait également qualifiés les mineurs marocains non accompagnés en Espagne d’«énergumènes».

Toutefois, la vidéo s’est avérée originaire de la Chine, où les autorités l’avaient publié pour réussir à localiser l’agresseur. Ce dernier n’était pas non plus un mineur, explique-t-on. Pour cette raison, le parquet en Espagne a décidé de poursuivre l’homme pour la publication de fausses informations. Pour le ministère public, il avait «agi dans l’animosité et le rejet des migrants étrangers d’origine marocaine».

L’homme, qui a plaidé coupable, a écopé de 15 mois de prison et une amende de 1 620 euros.