Khénifra : Le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants et des mamans inauguré

Le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants et des mamans à Khénifra, réalisé avec un soutien de 5,77 millions de dirhams (MDH) de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a été inauguré, mercredi, dans le cadre des célébrations du 47ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte. La cérémonie d’inauguration de ce Centre d’accueil et de prise en charge des enfants et des mamans en situation difficile au niveau de la province de Khénifra, d’une capacité d’accueil de 44 lits pour les enfants et de 8 pour les mamans et leurs enfants, s’est déroulée en présence notamment de la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, du wali, coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, du président de la région Béni Mellal-Khénifra et du gouverneur de la province de Khénifra.

Ce centre, érigé sur une superficie de 2 380 mètres carrés et qui dispose d’un espace de l’enseignement préscolaire pouvant accueillir jusqu’à 40 élèves, vise à améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants en situation d’abandon ainsi que des mamans en situation de précarité en vue de leur intégration au sein du tissu économique et social. Fruit d'un partenariat entre le Comité provincial du développement humain (CPDH), l’Entraide nationale, la commune de Khénifra et la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), ce centre comprend deux pavillons, un pour les enfants et un autre pour les mamans, ainsi d’un espace de jeu et d’un terrain de sport.

Le budget prévisionnel de fonctionnement de ce Centre est estimé à 1,06 MDH financé par le CPDH (300 000 DH), le conseil provincial (100 000 DH), la commune de Khénifra (200 000 DH) et l’Entraide nationale (460 000 DH).

La ministre et la délégation l'accompagnant se sont également rendus dans la commune d’Aguelmous pour présider la cérémonie d’inauguration du centre de qualification et d’insertion des personnes aux besoins spécifiques, et pour procéder à la remise de cinq ambulances aux communes dotées de Maison de maternité.