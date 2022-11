Drame migratoire à Melilla : De Castro pointe la «responsabilité» du Maroc

Le président de Melilla a défendu cette semaine l’action de la Garde Civile dans les événements à la frontière avec le Maroc, le 24 juin. Dans une interview à TVE, reprise par la presse locale, Eduardo de Castro a en revanche pointé la «responsabilité» des forces auxiliaires du Maroc dans ces événements.

«La Garde civile était totalement désavantagée, les moyens utilisés étaient proportionnels. C’est la grande différence entre un Garde civil et un gendarme qui utilise des moyens disproportionnés et qui n’a pas à donner des explications comme il se doit dans un Etat de droit», a-t-il fustigé. Le président de Melilla, qui réagissait aux images publiées dans le cadre d’une enquête de la BBC, a indiqué que les images montrent l’intervention des forces marocaines. Il a assuré, par ailleurs, que les migrants qui ont réussi à entrer à Melilla ce jour-là et ont été blessés «ont reçu des soins de santé sur le territoire espagnol».

Pour lui, face à une tentative de saut à laquelle ont participé 2 000 personnes, il était «impossible» de ne pas utiliser de matériel antiémeute. «Il est utilisé dans ces cas parce qu’il n’y a pas d’autre moyen pour les gens qui sont désespérés et qui veulent mettre les pieds à Melilla», a-t-il justifié.

Le responsable a insisté pour défendre les agents de la Garde civile. «C’est impossible pour le nombre d’agents qui avaient arrêté 2 000 personnes, car leurs moyens sont rares et anciens ; ils ont fait tout ce qu’ils ont pu et plus», a-t-il conclu.